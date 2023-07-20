Виктория Азаренко отреагировала на беспрецедентный случай с Шуай на турнире в Венгрии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на резонансный инцидент, произошедший на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

Напомним, в первом круге соревнований встречались китаянка Чжан Шуай и местная спортсменка Амариша-Киара Тот. В стартовом сете матча судья ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение, однако судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай хотела позвать супервайзера, но Тот подошла к спорной отметке и затёрла её. Китаянку возмутило такое поведение соперницы, разгорелся конфликт. В результате этого у Шуай произошла паническая атака, и теннисистка снялась с турнира. Тот же, пожав руку соперницы, начала праздновать.

«Это совершенно новый уровень неспортивного поведения. Я просто в шоке», — написала Азаренко в своих социальных сетях.