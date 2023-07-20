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Видео: Наоми Осака вышла на первую тренировку через 15 дней после рождения дочери

Видео: Наоми Осака вышла на первую тренировку через 15 дней после рождения дочери
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака провела первую тренировку после родов. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Напомним, 15 дней назад, 5 июля, Осака впервые стала мамой. Наоми родила девочку, имя которой пока не разглашается.

О беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях. 25-летняя Осака провалила последний в прошлом сезоне турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат США. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для титулованной японки это поражение стало четвёртым подряд.

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