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Видео: Наоми Осака вышла на первую тренировку через 15 дней после рождения дочери

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака провела первую тренировку после родов. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Напомним, 15 дней назад, 5 июля, Осака впервые стала мамой. Наоми родила девочку, имя которой пока не разглашается.

О беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях. 25-летняя Осака провалила последний в прошлом сезоне турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат США. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для титулованной японки это поражение стало четвёртым подряд.