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Денис Шаповалов сделал предложение руки и сердца шведской теннисистке Мирьям Бьёрклунд

Денис Шаповалов сделал предложение руки и сердца шведской теннисистке Мирьям Бьёрклунд
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Бывшая 10-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов в Бостаде сделал предложение руки и сердца своей девушке, 132-й ракетке мира, шведской теннисистке Мирьям Бьёрклунд. Соответствующими фотографиями пара поделилась в социальных сетях.

Фото: из личного архива Дениса Шаповалова

Фото: из личного архива Дениса Шаповалова

Отметим, что в конце июня Шаповалов и Бьёрклунд отметили четвёртую годовщину своих отношений.

24-летний Шаповалов является победителем одного турнира ATP в одиночном разряде, победителем одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016), победителем Кубка ATP (2022) и обладателем Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады. Его лучший результат на взрослых турнирах «Большого шлема» — полуфинал Уимблдона в 2021 году. На прошедшем ранее Уимблдоне Денис дошёл до 1/8 финала.

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