Андрей Рублёв обыграл Котова на турнире в Бостаде и в четвертьфинале сразится со Зверевым

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
В матче второго круга Рублёв (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл 89-ю ракетку мира, соотечественника Павла Котова (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 33 минуты. Рублёв три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Котова пять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Стоит отметить, что во втором сете Андрей проигрывал со счётом 2:5, однако сумел вернуться в игру и довести сет до победы на тай-брейке.
За выход в полуфинал турнира в Бостаде Рублёв сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в одиночном разряде, бывшей второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым (5).
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