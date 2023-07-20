«Китайцы манипулируют миром». Пресс-служба турнира в Венгрии – об инциденте с Чжан Шуай

Пресс-служба грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) неоднозначно прокомментировала в своих социальных сетях резонансный инцидент, произошедший на старте соревнований.
Напомним, в первом круге соревнований встречались китаянка Чжан Шуай и местная спортсменка Амариша-Киара Тот. В стартовом сете матча судья ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение. Однако судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай хотела позвать супервайзера, но Тот подошла к спорной отметке и затёрла её. Китаянку возмутило такое поведение соперницы, разгорелся конфликт. В результате этого у Шуай произошла паническая атака, и теннисистка снялась с турнира. Тот же, пожав руку соперницы, начала праздновать.
«Врач общей практики описал, что произошло. Амариша не решала, попал мяч в корт или нет. Это было решение лайнсмена, а затем и главного судьи. Венгерская теннисистка в первом в своей карьере матче в основной сетке WTA, возможно, вела себя не совсем типично представленной ситуации, но она не сделала ничего, что можно было бы назвать недостатком честности. Китайцы манипулируют миром с помощью видео», — говорится в сообщении турнира.
- 20 июля 2023
-
20:31
-
20:27
-
19:54
-
19:34
-
19:31
-
18:47
-
18:29
-
18:21
-
17:49
-
16:20
-
16:14
-
14:40
-
13:30
-
12:46
-
11:33
-
10:57
-
10:30
-
10:08
-
09:44
-
00:44
-
00:35
-
00:33
-
00:18
- 19 июля 2023
-
23:43
-
23:18
-
22:55
-
22:46
-
21:58
-
21:34
-
20:58
-
20:55
-
20:23
-
19:45
-
19:16
-
19:01