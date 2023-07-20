«Китайцы манипулируют миром». Пресс-служба турнира в Венгрии – об инциденте с Чжан Шуай

Пресс-служба грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) неоднозначно прокомментировала в своих социальных сетях резонансный инцидент, произошедший на старте соревнований.

Напомним, в первом круге соревнований встречались китаянка Чжан Шуай и местная спортсменка Амариша-Киара Тот. В стартовом сете матча судья ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение. Однако судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай хотела позвать супервайзера, но Тот подошла к спорной отметке и затёрла её. Китаянку возмутило такое поведение соперницы, разгорелся конфликт. В результате этого у Шуай произошла паническая атака, и теннисистка снялась с турнира. Тот же, пожав руку соперницы, начала праздновать.

«Врач общей практики описал, что произошло. Амариша не решала, попал мяч в корт или нет. Это было решение лайнсмена, а затем и главного судьи. Венгерская теннисистка в первом в своей карьере матче в основной сетке WTA, возможно, вела себя не совсем типично представленной ситуации, но она не сделала ничего, что можно было бы назвать недостатком честности. Китайцы манипулируют миром с помощью видео», — говорится в сообщении турнира.