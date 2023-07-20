Стэн Вавринка не сумел пробиться в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гштааде

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), который продлится 23 июля.

В матче второго круга 74-я ракетка мира Вавринка со счётом 6:7 (3:7), 1:6 проиграл 110-й ракетке мира, испанцу Хауме Мунару. Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Вавринка два раза подал навылет., допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мунара три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде турнира в Гштааде Мунар сразится с 90-й ракеткой мира, представителем Аргентины Педро Качином.