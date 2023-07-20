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Стэн Вавринка не сумел пробиться в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гштааде

Стэн Вавринка не сумел пробиться в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гштааде
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), который продлится 23 июля.

В матче второго круга 74-я ракетка мира Вавринка со счётом 6:7 (3:7), 1:6 проиграл 110-й ракетке мира, испанцу Хауме Мунару. Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Вавринка два раза подал навылет., допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мунара три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде турнира в Гштааде Мунар сразится с 90-й ракеткой мира, представителем Аргентины Педро Качином.

Гштаад. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 18:40 МСК
Хауме Мунар
110
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		1  
         
Стэн Вавринка
74
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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