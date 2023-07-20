«Дайте мне подачу Иснера и форхенд Рублёва». Тейлор Фритц собрал идеального теннисиста

Девятая ракетка мира, 25-летний американский теннисист Тейлор Фритц составил портрет идеального теннисиста.

«Дайте мне подачу Иснера, форхенд Рублёва, бэкхенд Зверева, игру Эванса у сетки, движение Монфиса, и всё будет кончено… Любой, кто со мной не согласится, будет неправ. Единственная альтернатива, которую я могу принять, это заставить Феррера за один доллар принять себе форхенд Берреттини и движение по корту Алькараса», — написал Фритц в своих социальных сетях.

Фритц неудачно выступил на прошедшем Уимблдоне-2023. В матче второго круга Фритц (9) со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 2:6 сенсационно проиграл 59-й ракетке мира, представителю Швеции Микаэлю Имеру. Позднее, 18 июля стало известно, что Имера дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.