Мартина Навратилова призвала серьёзно расследовать новые обвинения в адрес Зверева

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова отреагировала на то, что олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев снова обвиняется в нанесении телесных повреждений. На этот раз в роли потерпевшей выступает другая бывшая девушка Зверева, модель Бренда Патеа.

В марте 2021 года Патеа родила от Зверева дочь, которую назвали Майла. Позднее девушка отмечала, что теннисист мало участвует в воспитании дочери несмотря на то, что часто упоминает об этом в интервью.

«Очевидно, что теннис нуждается во внутренних мерах по борьбе с домашним насилием. Это дело должно быть должным образом расследовано, и результаты этого расследования нужно актуализировать. Самовольное расследование ATP ушло в никуда», — написала Навратилова в своих социальных сетях.