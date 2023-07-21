Алькарас ответил, открыла ли его победа на Уимблдоне-2023 новую эру в мужском теннисе

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, считает ли что его победа на Уимблдоне-2023 открыла новую эру в мужском теннисе.

Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича (2). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса.

«Я так не думаю, потому что пока Рафа (Надаль) и Джокович остаются в туре и играют, новой эры не будет. Через несколько лет, когда они уйдут на пенсию и больше не будут играть, можно будет вернуться к этому разговору. Сейчас не время. Я выиграл для себя и для своей команды, а не для того, чтобы начинать новую эру», — приводит слова Алькараса Marca.