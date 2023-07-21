Бывшая пятая ракетка мира Кевин Андерсон не сумел пробиться в полуфинал турнира в Ньюпорте

Финалист двух турниров «Большого шлема», бывшая пятая ракетка мира, теннисист из ЮАР Кевин Андерсон не сумел пробиться в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), призовой фонд которого составил $ 642 735.

В четвертьфинальном матче получивший уайлд-кард Андерсон со счётом 2:6, 4:6 проиграл 40-й ракетке мира, французу Уго Умберу (3). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 35 минут. Андерсон семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Умбера пять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Отметим, что Андерсон выигрывал турнир в Ньюпорте в 2021 году, на текущий момент это самый свежий титул Кевина.