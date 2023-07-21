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Бывшая пятая ракетка мира Кевин Андерсон не сумел пробиться в полуфинал турнира в Ньюпорте

Бывшая пятая ракетка мира Кевин Андерсон не сумел пробиться в полуфинал турнира в Ньюпорте
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Финалист двух турниров «Большого шлема», бывшая пятая ракетка мира, теннисист из ЮАР Кевин Андерсон не сумел пробиться в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), призовой фонд которого составил $ 642 735.

В четвертьфинальном матче получивший уайлд-кард Андерсон со счётом 2:6, 4:6 проиграл 40-й ракетке мира, французу Уго Умберу (3). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 35 минут. Андерсон семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Умбера пять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Отметим, что Андерсон выигрывал турнир в Ньюпорте в 2021 году, на текущий момент это самый свежий титул Кевина.

Ньюпорт. 1/4 финала
20 июля 2023, четверг. 23:05 МСК
Кевин Андерсон
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Уго Умбер
40
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
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