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Эрика Андреева проиграла Осорио-Серрано и вылетела с турнира в Палермо

Эрика Андреева проиграла Осорио-Серрано и вылетела с турнира в Палермо
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Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла представительнице Колумбии Мария-Камиле Осорио-Серрано во втором круге турнира в Палермо со счётом 7:6 (7:3), 0:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Андреева сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету колумбийки три двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Таким образом, Осорио-Серрано вышла в четвертьфинал турнира в Палермо. Следующей соперницей колумбийки станет египтянка Маяр Шериф Ахмед.

Турнир в Палермо проходит с 17 по 23 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 225 тыс. Действующим победителем турнира является румынка Ирина Бегу.

Палермо. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 23:00 МСК
Эрика Андреева
159
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		0 2
6 3 		6 6
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
74
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Комментарии
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