Эрика Андреева проиграла Осорио-Серрано и вылетела с турнира в Палермо
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Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла представительнице Колумбии Мария-Камиле Осорио-Серрано во втором круге турнира в Палермо со счётом 7:6 (7:3), 0:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Андреева сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету колумбийки три двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 18.
Таким образом, Осорио-Серрано вышла в четвертьфинал турнира в Палермо. Следующей соперницей колумбийки станет египтянка Маяр Шериф Ахмед.
Турнир в Палермо проходит с 17 по 23 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 225 тыс. Действующим победителем турнира является румынка Ирина Бегу.
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