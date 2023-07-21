Амариша-Киара Тот извинилась перед Чжан Шуай за поведение в матче на турнире в Венгрии

Венгерская теннисистка Амариша-Киара Тот принесла извинения китаянке Чжан Шуай за произошедшее в матче первого круга турнира WTA-250 в Венгрии.
«Я не думала, что мой первый успех на турнирах WTA вызовет такую бурную реакцию, и я очень сожалею о произошедшем. Я уважаю Чжан Шуай как человека и как спортсменку в равной степени. У меня никогда не было намерений неуважительно относиться к кому-то, расстраивать или причинять кому-то боль. Меньше всего этого заслуживала Чжан.
Я понимаю, что не должна была праздновать так, как сделала это после матча, и сожалею об этом. Я была охвачена эмоциями. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность поговорить с Чжан и рассказать, как плохо я себя чувствую из-за того, что наш матч закончился таким образом. Мне очень жаль», — сказала Тот в видео, опубликованном в соцсетях турнира.
Напомним, в первом круге соревнований Тот встречалась с китаянкой Чжан Шуай. В стартовом сете матча линейный судья ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение. Однако судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай хотела позвать супервайзера, но Тот подошла к спорной отметке и затёрла её. Китаянку возмутило такое поведение соперницы, разгорелся конфликт. В результате этого у Шуай произошла паническая атака, и теннисистка снялась с турнира. Тот же, пожав руку соперницы, начала праздновать.
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