Министр спорта Польши объявил о бойкоте матчей Свёнтек с россиянками и белорусками

Министр спорта Польши Камиль Бортничук сообщил, что не будет посещать матчи первой ракетки мира польки Иги Свёнтек на турнире категории WTA-250 в Варшаве, если спортсменке придётся играть с теннисистками из России и Беларуси.
«Я категорически не согласен с политикой WTA и ATP в отношении выступлений на турнирах игроков из России и Беларуси. Теннисисты из этих стран будут присутствовать на турнире в Варшаве, поэтому я решил избегать матчей с их участием.
Хотелось бы, чтобы Ига Свёнтек вышла в финал и выиграла турнир в Варшаве. Я буду рад посещать её матчи. При этом хотелось бы, чтобы ей не пришлось играть с россиянками или белорусками. Если это всё-таки произойдёт, к сожалению, у меня не будет возможности присутствовать на этих встречах, даже если Свёнтек сыграет с кем-то из них в финале», — приводит слова Бортничука i.pl.
- 21 июля 2023
-
12:10
-
11:31
-
09:54
-
09:33
-
01:53
-
00:55
-
00:39
-
00:32
-
00:17
- 20 июля 2023
-
23:02
-
22:43
-
21:47
-
20:52
-
20:31
-
20:27
-
19:54
-
19:34
-
19:31
-
18:47
-
18:29
-
18:21
-
17:49
-
16:20
-
16:14
-
14:40
-
13:30
-
12:46
-
11:33
-
10:57
-
10:30
-
10:08
-
09:44
-
00:44
-
00:35
-
00:33