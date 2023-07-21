Любичич: когда бы ни написал Федереру, он сразу отвечал. Было интересно, когда он спит

Иван Любичич, бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, поделился воспоминаниями о работе со спортсменом.

«Когда я писал сообщение Роджеру в два часа ночи, он сразу отвечал. То же самое происходило, когда я писал ему пять часов спустя. Тогда я понял, как мало он спал. Мне было интересно, когда этот человек спит. Бывали моменты, когда я был уже измотан, но он всё равно продолжал.

Никто не сможет хотя бы отдалённо приблизиться к тому, что Роджер дал этому виду спорта. Он становился любимым теннисистом болельщиков 19 лет подряд и 13 раз получал награду за спортивное мастерство. Я не думаю, что в каком-либо другом виде спорта был кто-то, кого бы так сильно любили», — приводит слова Любичича Tages Anzeiger.