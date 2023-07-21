Россиянка Мария Тимофеева вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Будапеште

246-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла представительницу Словении Каю Юван (169-я в рейтинге WTA) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянки.
Матч продлился 2 часа 36 минут. Тимофеева совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Юван один эйс, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.
В полуфинале турнира в Будапеште Тимофеева сыграет с победительницей противостояния Надия Подороска (Аргентина) — Элина Аванесян (Россия). Действующей победительницей турнира в Будапеште является американская теннисистка Бернарда Пера, уступившая в первом круге россиянке Диане Шнайдер.
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