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Александр Бублик: Галле и Уимблдон остались в прошлом, жду новой главы на турнирах в США

Александр Бублик: Галле и Уимблдон остались в прошлом, жду новой главы на турнирах в США
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Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился мнением об американской серии турниров, которая стартует для спортсмена в Вашингтоне (США) 31 июля. Спортсмен заявлен на хардовый турнир категории ATP-500, а до этого сыграет в Лос-Анджелесе на турнире серии UTS.

«Серия американских турниров никогда не была для меня успешной. Но, может быть, в этом году старт с турнира UTS будет отличным (Бублик сыграет в Лос-Анджелесе на турнире, который пройдёт с 21 по 23 июля. — Прим. «Чемпионата»). Возможно, что-то изменится, и мы увидим это в конце серии турниров в Америке.

Всё хорошо, но я уже упоминал, что Галле и Уимблдон остались позади. С нетерпением жду новой главы на американских турнирах. То, что случилось в Галле и на Уимблдоне, осталось там, в прошлом, а я смотрю в будущее», — приводит слова Бублика Tennis Majors.

Напомним, по ходу травяного сезона Александр Бублик впервые в карьере выиграл титул ATP-500 (на турнире в Галле), а на Уимблдоне теннисист дошёл до четвёртого круга. Оба матча были сыграны с россиянином Андреем Рублёвым.

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