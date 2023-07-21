Касаткина — Паолини: текстовая трансляция матча четвертьфинала турнира в Палермо

Сегодня, 21 июля, пройдёт матч четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия), в котором за выход в 1/2 финала поборется российская теннисистка Дарья Касаткина, первая сеяная турнира. Её соперницей будет 52-я ракетка мира из Италии Ясмине Паолини. Встреча спортсменок начнётся приблизительно в 21:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Ясмине Паолини за выход в полуфинал турнира в Палермо.
Ранее теннисистки играли друг с другом трижды, причём всегда — на грунтовых кортах. Паолини лидирует по победам в матчах с Касаткиной со счётом 2:1: итальянка была сильнее российской спортсменки в Праге в 2018 году и в Палермо в 2020 году, а Касаткина побеждала на «Ролан Гаррос» в 2019 году. Все поединки теннисисток ранее приходились на первые раунды турниров.
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