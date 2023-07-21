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Любичич: если Надаль позвонит Федереру с просьбой, Роджер немедленно её выполнит

Любичич: если Надаль позвонит Федереру с просьбой, Роджер немедленно её выполнит
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Хорватский тренер Иван Любичич, долгое время работавший с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером, рассказал о взаимоотношениях теннисиста с его главным соперником — испанцем Рафаэлем Надалем.

«Сначала они просто проявляли уважение друг к другу. Но со временем они поняли, как много у них было особенных общих моментов. И если завтра Рафа позвонит Роджеру с какой-либо просьбой, то он немедленно её выполнит. Точно так же будет и наоборот», — приводит слова Любичича издание Tages Anzeiger.

Напомним, Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года. В своём прощальном матче, состоявшемся на Кубке Лэйвера в Лондоне (Великобритания), он сыграл в паре с Рафаэлем Надалем.

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