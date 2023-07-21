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Действующий чемпион Бостада Серундоло вышел на Рублёва в полуфинале турнира

Действующий чемпион Бостада Серундоло вышел на Рублёва в полуфинале турнира
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Определился соперник россиянина Андрея Рублёва, седьмой ракетки мира, в полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Им стал действующий чемпион соревнований аргентинец Франсиско Серундоло, 20-я ракетка мира, который в двух сетах 1/4 финала обыграл соотечественника Федерико Корию (113-й в рейтинге ATP): 6:3, 6:3.

Аргентинское дерби на турнире в Бостаде длилось полтора часа. Франсиско Серундоло по ходу матча выполнил три эйса, реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 и допустил шесть двойных ошибок. На счету Федерико Кории — три реализованных брейк-пойнта из восьми и четыре двойные ошибки.

Андрей Рублёв и Франсиско Серундоло ранее играли друг с другом только один раз: в 2022 году на грунтовом турнире в Гамбурге аргентинец обыграл россиянина в двух сетах.

Бостад. 1/4 финала
21 июля 2023, пятница. 17:55 МСК
Федерико Кория
113
Аргентина
Федерико Кория
Ф. Кория
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Франсиско Серундоло
20
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
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