Действующий чемпион Бостада Серундоло вышел на Рублёва в полуфинале турнира

Определился соперник россиянина Андрея Рублёва, седьмой ракетки мира, в полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Им стал действующий чемпион соревнований аргентинец Франсиско Серундоло, 20-я ракетка мира, который в двух сетах 1/4 финала обыграл соотечественника Федерико Корию (113-й в рейтинге ATP): 6:3, 6:3.
Аргентинское дерби на турнире в Бостаде длилось полтора часа. Франсиско Серундоло по ходу матча выполнил три эйса, реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 и допустил шесть двойных ошибок. На счету Федерико Кории — три реализованных брейк-пойнта из восьми и четыре двойные ошибки.
Андрей Рублёв и Франсиско Серундоло ранее играли друг с другом только один раз: в 2022 году на грунтовом турнире в Гамбурге аргентинец обыграл россиянина в двух сетах.
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