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Контавейт — о завершении карьеры: нужно понять, что такое жизнь

Контавейт — о завершении карьеры: нужно понять, что такое жизнь
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, которая в текущем сезоне завершила свою профессиональную карьеру из-за травмы спины в возрасте 27 лет, рассказала об ощущениях, связанных с уходом из спорта.

«Знаю, что отдала теннису всё, что могла. К сожалению, моя спина всё ещё даёт знать о себе. У меня было много и мелких травм.

В моей карьере было много радостных моментов. Вокруг было много людей, которые наслаждались ими вместе со мной. Были и трудности. Этот опыт я запомню до конца жизни.

Я всё ещё немного хожу в спортзал, иногда тренируюсь. Это необычное время для меня. Мне нужно понять, что такое жизнь. Пройдёт немного времени, прежде чем она станет для меня нормой», — приводит слова спортсменки польское издание Sport.pl.

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