Контавейт — о завершении карьеры: нужно понять, что такое жизнь
Поделиться
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, которая в текущем сезоне завершила свою профессиональную карьеру из-за травмы спины в возрасте 27 лет, рассказала об ощущениях, связанных с уходом из спорта.
«Знаю, что отдала теннису всё, что могла. К сожалению, моя спина всё ещё даёт знать о себе. У меня было много и мелких травм.
В моей карьере было много радостных моментов. Вокруг было много людей, которые наслаждались ими вместе со мной. Были и трудности. Этот опыт я запомню до конца жизни.
Я всё ещё немного хожу в спортзал, иногда тренируюсь. Это необычное время для меня. Мне нужно понять, что такое жизнь. Пройдёт немного времени, прежде чем она станет для меня нормой», — приводит слова спортсменки польское издание Sport.pl.
Комментарии
- 21 июля 2023
-
22:08
-
21:38
-
21:10
-
20:43
-
20:13
-
19:35
-
19:13
-
18:40
-
18:26
-
18:04
-
17:37
-
17:33
-
17:24
-
14:44
-
13:38
-
12:10
-
11:31
-
09:54
-
09:33
-
01:53
-
00:55
-
00:39
-
00:32
-
00:17
- 20 июля 2023
-
23:02
-
22:43
-
21:47
-
20:52
-
20:31
-
20:27
-
19:54
-
19:34
-
19:31
-
18:47
-
18:29
Партнерский контент