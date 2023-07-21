Касаткина покидает турнир WTA-250 в Палермо, уступив Паолини в 1/4 финала

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, проиграла в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). Спортсменка в трёх сетах потерпела поражение от итальянки Ясмине Паолини, занимающей 52-ю строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. Дарья Касаткина за это время выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 19 и допустила две двойные ошибки. На счету Ясмине Паолини — одна подача навылет, семь реализованных брейк-пойнтов из десяти, а также одна двойная ошибка.

За выход в финал Паолини поборется с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, 85-й ракеткой мира.

Теперь счёт по победам в личных встречах Касаткиной и Паолини стал 1:3 в пользу итальянской теннисистки.