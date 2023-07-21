Касаткина покидает турнир WTA-250 в Палермо, уступив Паолини в 1/4 финала

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, проиграла в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). Спортсменка в трёх сетах потерпела поражение от итальянки Ясмине Паолини, занимающей 52-ю строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 3:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. Дарья Касаткина за это время выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 19 и допустила две двойные ошибки. На счету Ясмине Паолини — одна подача навылет, семь реализованных брейк-пойнтов из десяти, а также одна двойная ошибка.
За выход в финал Паолини поборется с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, 85-й ракеткой мира.
Теперь счёт по победам в личных встречах Касаткиной и Паолини стал 1:3 в пользу итальянской теннисистки.
- 22 июля 2023
-
00:47
-
00:32
- 21 июля 2023
-
23:50
-
22:08
-
21:38
-
21:10
-
20:43
-
20:13
-
19:35
-
19:13
-
18:40
-
18:26
-
18:04
-
17:37
-
17:33
-
17:24
-
14:44
-
13:38
-
12:10
-
11:31
-
09:54
-
09:33
-
01:53
-
00:55
-
00:39
-
00:32
-
00:17
- 20 июля 2023
-
23:02
-
22:43
-
21:47
-
20:52
-
20:31
-
20:27
-
19:54
-
19:34