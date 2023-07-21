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Касаткина покидает турнир WTA-250 в Палермо, уступив Паолини в 1/4 финала

Касаткина покидает турнир WTA-250 в Палермо, уступив Паолини в 1/4 финала
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, проиграла в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). Спортсменка в трёх сетах потерпела поражение от итальянки Ясмине Паолини, занимающей 52-ю строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. Дарья Касаткина за это время выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 19 и допустила две двойные ошибки. На счету Ясмине Паолини — одна подача навылет, семь реализованных брейк-пойнтов из десяти, а также одна двойная ошибка.

За выход в финал Паолини поборется с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, 85-й ракеткой мира.

Теперь счёт по победам в личных встречах Касаткиной и Паолини стал 1:3 в пользу итальянской теннисистки.

Палермо. 1/4 финала
21 июля 2023, пятница. 21:25 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Ясмине Паолини
52
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
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