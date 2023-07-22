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Фото: эмоциональная реакция Серены Уильямс на победный гол Месси в матче за «Интер Майами»

Фото: эмоциональная реакция Серены Уильямс на победный гол Месси в матче за «Интер Майами»
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, ожидающая второго ребёнка, невероятно эмоционально отреагировала на победный гол аргентинского нападающего Лионеля Месси в дебютной игре в составе «Интер Майами». «Интер» со счётом 2:1 переиграл мексиканский «Крус-Асуль» в матче первого тура Кубка лиг MLS + MX.

Реакция легендарной американской теннисистки попала в трансляцию:

Отметим, что вместе с Сереной на трибунах присутствовала селебрити и предприниматель Ким Кардашьян с сыном Сейнтом.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в статусе свободного агента после истечения контракта с французским «ПСЖ», где он провёл два сезона.

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