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«Первые несколько шагов». Эмма Радукану показала, как тренируется после серии операций

«Первые несколько шагов». Эмма Радукану показала, как тренируется после серии операций
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Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях видео своей тренировки в тренажёрном зале. Радукану восстанавливается после череды операций.

«Привет! Это первые несколько шагов, но приятно снова быть в деле», — подписала видео Радукану.

Этой весной Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках, а также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. Из-за этого она пропустила «Ролан Гаррос» и Уимблдон, участие в US Open также находится под вопросом.

Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В последующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.

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