Брат Алькараса рассказал, что делал Карлос накануне финала Уимблдона с Новаком Джоковичем

Альваро Алькарас, старший брат первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал, как его брат проводил время накануне финального матча Уимблдона-2023 с сербом Новаком Джоковичем.

«Вечером перед матчем с Каспером Руудом мы смотрели фильм «300 спартанцев», чтобы замотивировать Карлоса. Хотели сделать что-то подобное перед финалом, но изменили план. Мы играли в парчис с членами команды. Разделились на пары, мы с Карлосом играли вместе. Он обычно играет зелёными фишками, а я — синими. В итоге мы победили», — приводит слова Альваро Алькараса Murcia Plaza.

В напряжённом пятисетовом матче финала Уимблдона-2023 Алькарас обыграл Джоковича в пяти сетах со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.