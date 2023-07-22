Брат Алькараса: времени праздновать победу Карлоса на Уимблдоне почти не было

Альваро Алькарас, старший брат первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал, что большого праздника по случаю победы его брата в финале Уимблдона-2023 не было.

«Правда в том, что времени праздновать почти не было. После матча, помня о том, что впереди гала-вечер турнира, мы вернулись в дом, в котором жили в те недели в Лондоне, оделись по случаю и уехали. После перелёта из Лондона мы все устали. В аэропорту нас ждали люди, были болельщики и у дверей нашего дома. Приятно видеть такую реакцию людей», — приводит слова Альваро Алькараса Murcia Plaza.

В напряжённом пятисетовом матче финала турнира испанец обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича в пяти сетах со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.