Российскую теннисистку Веру Звонарёву не впустили в Польшу на турнир WTA

Двукратную финалистку турниров «Большого шлема», бывшую вторую ракетку мира, россиянку Веру Звонарёву не впустили в Польшу. Спортсменка прибыла в страну на турнир WTA в Варшаве.

«21 июля пограничники пресекли въезд в Польшу российской теннисистке. Вера Звонарёва пыталась попасть в страну по визе, выданной во Франции, рейсом из Белграда в Варшаву. Россиянка, числящаяся в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка», — говорится в заявлении пресс-службы МВД Польши.

Теннисный турнир WTA в Варшаве стартует 24 июля. Звонарёва по-прежнему числится среди участников соревнований.