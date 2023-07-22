Российскую теннисистку Веру Звонарёву не впустили в Польшу на турнир WTA
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Двукратную финалистку турниров «Большого шлема», бывшую вторую ракетку мира, россиянку Веру Звонарёву не впустили в Польшу. Спортсменка прибыла в страну на турнир WTA в Варшаве.
«21 июля пограничники пресекли въезд в Польшу российской теннисистке. Вера Звонарёва пыталась попасть в страну по визе, выданной во Франции, рейсом из Белграда в Варшаву. Россиянка, числящаяся в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка», — говорится в заявлении пресс-службы МВД Польши.
Теннисный турнир WTA в Варшаве стартует 24 июля. Звонарёва по-прежнему числится среди участников соревнований.
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