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Лаки-лузер Мария Тимофеева вышла в финал турнира WTA в Будапеште

Лаки-лузер Мария Тимофеева вышла в финал турнира WTA в Будапеште
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Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Будапеште (Венгрия). В полуфинале соревнований Тимофеева, которая выступает в основной сетке в качестве лаки-лузера, нанесла поражение девятой ракетке турнира представительнице Аргентины Надие Подороске со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 11 минут.

Тимофеева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Подороска выполнила четыре эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

За титул 19-летняя Тимофеева, занимающая 246-ю строчку в рейтинге WTA, сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся американка Клэр Лю и представительница Украины Катерина Байндль.

Будапешт. 1/2 финала
22 июля 2023, суббота. 14:20 МСК
Мария Тимофеева
246
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		3 6
6 6 		6 3
         
Надия Подороска
80
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
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