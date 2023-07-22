Лаки-лузер Мария Тимофеева вышла в финал турнира WTA в Будапеште

Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Будапеште (Венгрия). В полуфинале соревнований Тимофеева, которая выступает в основной сетке в качестве лаки-лузера, нанесла поражение девятой ракетке турнира представительнице Аргентины Надие Подороске со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 11 минут.

Тимофеева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Подороска выполнила четыре эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

За титул 19-летняя Тимофеева, занимающая 246-ю строчку в рейтинге WTA, сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся американка Клэр Лю и представительница Украины Катерина Байндль.