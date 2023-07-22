Украинка Байндль стала соперницей Тимофеевой в финале турнира в Будапеште

Определилась соперница российской теннисистки Марии Тимофеевой в финале грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Ей стала 100-я ракетка мира из Украины Катерина Байндль, которая в двух сетах полуфинала обыграла американку Клэр Лю: 7:5, 7:6 (7:3).
Матч Байндль и Лю продолжался 2 часа 32 минуты. Украинская теннисистка по ходу встречи реализовала 6 брейк-пойнтов из 13, а на счету американки — пять реализованных брейк-пойнтов из восьми и один выполненный эйс. Также каждая из спортсменок допустила по две двойные ошибки.
Мария Тимофеева и Катерина Байндль никогда ранее не играли друг с другом, так как 19-летняя россиянка только перешла на взрослый уровень: на турнире в Будапеште она впервые в карьере смогла выиграть хотя бы один матч уровня WTA. Байндль же сыграет в финале турниров WTA второй раз в карьере: в 2018 году украинка проиграла титульный матч в Тайбэе.
- 22 июля 2023
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