Камельзон — о Звонарёвой: какой нормальный россиянин поедет в Варшаву играть в теннис?

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Владимир Камельзон отреагировал на решение Польши не впускать в страну призёра Олимпиады-2008 российскую теннисистку Веру Звонарёву, которая планировала выступить на турнире WTA в Варшаве.
Въезд в Польшу 38-летней Звонаревой как нежелательного лица был заблокирован министерством внутренних дел страны по соображениям государственной и общественной безопасности.
«Но здесь вопросы возникают и к самой Звонарёвой. Надо думать головой. Если турнир проводится в стране, которая относится к России наиболее враждебным образом, зачем вообще туда отправляться? Мы тоже должны быть более-менее грамотными и понимать, где отношение к нам лояльное, а где возможны провокации. Нас и так лишили и гимна, и флага. Какой нормальный россиянин сейчас поедет в Варшаву играть в теннис? Следовало немного поковыряться в своих мозгах. Я бы и её команде посоветовал вспоминать, в какое время живёте, просчитывая планы на сезон.
WTA и ATP чётко заявили, что не должно быть никакой дискриминации по национальному признаку? Но, к сожалению, полякам плевать, и они творят, что хотят. Зачем вообще организовывать там какие-то серьёзные соревнования, если люди так себя ведут? Раз вопросы политики по-прежнему выходят на первое место и наших атлетов уже задерживают на границе, не надо туда вообще ездить. Тем более речь идёт не о самом престижном старте, а Звонарёвой не 15 лет», — приводит слова Камельзона RT.
- 22 июля 2023
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