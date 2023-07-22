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Паолини стала финалисткой турнира WTA-250 в Палермо

Паолини стала финалисткой турнира WTA-250 в Палермо
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Итальянская теннисистка Ясмине Паолини, 52-я ракетка мира, вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). Спортсменка в двух сетах полуфинала обыграла 85-ю ракетку мира из Испании Сару Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. Ясмине Паолини за это время выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов из шести и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы — два реализованных брейк-пойнта из восьми и пять двойных ошибок.

В финале турнира в Палермо итальянка встретится с победительницей матча Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет, 38) и Чжэн Циньвэнь (Китай, 26). Соперница Паолини определится сегодня, 22 июля.

Палермо. 1/2 финала
22 июля 2023, суббота. 21:10 МСК
Ясмине Паолини
52
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		0  
         
Сара Соррибес-Тормо
85
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Комментарии
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