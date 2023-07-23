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Кузнецова отреагировала на запрет Польши впустить россиянку Веру Звонарёву в страну

Кузнецова отреагировала на запрет Польши впустить россиянку Веру Звонарёву в страну
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о недопуске россиянки Веры Звонарёвой в Польшу для участия в турнире WTA.

«Пишут, что Веру Звонареву не впустили в Польшу, где она должна была принять участие в турнире WTA. Во въезде ей отказали пограничники по прибытии в страну. Странно читать это. Какую угрозу Польше может нести спортсменка?», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что въезд Звонарёвой в Польшу был заблокирован по соображениям государственной и общественной безопасности. По информации министерства внутренних дел Польши, теннисистка находится в списке лиц, пребывание которых в стране считается нежелательным.

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