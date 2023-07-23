Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Один день в Порто-Черво». Елена Рыбакина опубликовала красивые фото с отдыха на Сардинии

«Один день в Порто-Черво». Елена Рыбакина опубликовала красивые фото с отдыха на Сардинии
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фото с отдыха на Сардинии (Италия).

«Один день в Порто-Черво (курорт на севере Сардинии. – Прим. «Чемпионата»)», — подписала фото Рыбакина.

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Напомним, Рыбакиной не удалось защитить свой титул на Уимблдоне-2023. Елена дошла до четвертьфинала, где со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6 проиграла будущей финалистке, представительнице Туниса Онс Жабер.

Помимо Уимблдона Рыбакина становилась чемпионкой четырёх турниров на уровне WTA, причём два из них категории WTA-1000 завоёваны в 2023 году. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема», не считая Уимблдона, — финал Открытого чемпионата Австралии – 2023, который она проиграла белоруске Арине Соболенко.

Материалы по теме
Лучшие чемпионки Уимблдона! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток
Рейтинг
Лучшие чемпионки Уимблдона! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023