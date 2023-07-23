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«Один день в Порто-Черво». Елена Рыбакина опубликовала красивые фото с отдыха на Сардинии

Чемпионка Уимблдона-2022, третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фото с отдыха на Сардинии (Италия).

«Один день в Порто-Черво (курорт на севере Сардинии. – Прим. «Чемпионата»)», — подписала фото Рыбакина.

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Напомним, Рыбакиной не удалось защитить свой титул на Уимблдоне-2023. Елена дошла до четвертьфинала, где со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6 проиграла будущей финалистке, представительнице Туниса Онс Жабер.

Помимо Уимблдона Рыбакина становилась чемпионкой четырёх турниров на уровне WTA, причём два из них категории WTA-1000 завоёваны в 2023 году. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема», не считая Уимблдона, — финал Открытого чемпионата Австралии – 2023, который она проиграла белоруске Арине Соболенко.