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Фото: Симона Халеп предстала в ярком образе

Фото: Симона Халеп предстала в ярком образе
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала в социальных сетях фотографии в ярком образе.

Фото: из личного архива Симоны Халеп

Фото: из личного архива Симоны Халеп

Фото: из личного архива Симоны Халеп

Фото: из личного архива Симоны Халеп

Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг. По делу теннисистки пока проходят слушания.

Ранее теннисную общественность взбудоражило попадание отстранённой Халеп в заявочный лист US Open — 2023. Однако Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) заверило, что на данный момент никаких решений по делу Симоны принято не было.

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