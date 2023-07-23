Фото: Симона Халеп предстала в ярком образе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала в социальных сетях фотографии в ярком образе.
Фото: из личного архива Симоны Халеп
Фото: из личного архива Симоны Халеп
Фото: из личного архива Симоны Халеп
Фото: из личного архива Симоны Халеп
Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг. По делу теннисистки пока проходят слушания.
Ранее теннисную общественность взбудоражило попадание отстранённой Халеп в заявочный лист US Open — 2023. Однако Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) заверило, что на данный момент никаких решений по делу Симоны принято не было.
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