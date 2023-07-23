Петра Квитова вышла замуж за своего тренера

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком.

«Мистер и миссис. 22.07.2023», — подписала фото Квитова.

Фото: из личного архива Петры Квитовой

Отметим, что пара объявила о помолвке прошлым летом, в конце августа. Ванек сделал Квитовой предложение руки и сердца в особенном для Петры месте — на Уимблдоне.

Иржи Ванек — бывший чешский теннисист, он завершил карьеру в 2011 году, его наивысшая позиция в рейтинге ATP — 74-е место (достигнуто в 2000 году). С Квитовой он работает с 2016 года, до этого его подопечной была другая чешская теннисистка — Каролина Плишкова.

На прошедшем ранее Уимблдоне восьмая ракетка мира Квитова дошла до 1/8 финала, где проиграла будущей финалистке Онс Жабер.