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Петра Квитова вышла замуж за своего тренера

Петра Квитова вышла замуж за своего тренера
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Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком.

«Мистер и миссис. 22.07.2023», — подписала фото Квитова.

Фото: из личного архива Петры Квитовой

Отметим, что пара объявила о помолвке прошлым летом, в конце августа. Ванек сделал Квитовой предложение руки и сердца в особенном для Петры месте — на Уимблдоне.

Иржи Ванек — бывший чешский теннисист, он завершил карьеру в 2011 году, его наивысшая позиция в рейтинге ATP — 74-е место (достигнуто в 2000 году). С Квитовой он работает с 2016 года, до этого его подопечной была другая чешская теннисистка — Каролина Плишкова.

На прошедшем ранее Уимблдоне восьмая ракетка мира Квитова дошла до 1/8 финала, где проиграла будущей финалистке Онс Жабер.

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