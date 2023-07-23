Мария Тимофеева — Катерина Байндль: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Будапеште
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Сегодня, 23 июля, 246-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева сыграет в дебютном для себя финале на уровне WTA. В решающем матче грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) лаки-лузер Тимофеева сразится с 100-й ракеткой мира представительницей Украины Катериной Байндль. Поединок поставлен последним, вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мария Тимофеева – Катерина Байндль в финале турнира в Будапеште.
Будапешт. Финал
23 июля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
246
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Не начался
|1
|2
|3
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100
Катерина Байндль
К. Байндль
По ходу соревнований в Будапеште лаки-лузеру Тимофеевой удалось обыграть австралийку Дарью Савилл, россиянку Диану Шнайдер, словенку Каю Юван (Q) и аргентинку Надию Подороску (9).
Комментарии
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