Мария Тимофеева — Катерина Байндль: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Будапеште

Сегодня, 23 июля, 246-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева сыграет в дебютном для себя финале на уровне WTA. В решающем матче грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) лаки-лузер Тимофеева сразится с 100-й ракеткой мира представительницей Украины Катериной Байндль. Поединок поставлен последним, вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мария Тимофеева – Катерина Байндль в финале турнира в Будапеште.

По ходу соревнований в Будапеште лаки-лузеру Тимофеевой удалось обыграть австралийку Дарью Савилл, россиянку Диану Шнайдер, словенку Каю Юван (Q) и аргентинку Надию Подороску (9).