Состоялась жеребьёвка турнира WTA-250 в Лозанне, где сыграют сёстры Андреевы и Аванесян

Стала известная турнирная сетка грунтового турнира категории ATP-250, который пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 24 по 30 июля. На нём выступят сразу четыре россиянки: Эрика Андреева, Мирра Андреева, Элина Аванесян и Евгения Родина.
Мирра Андреева, шестая сеяная турнира, в стартовом матче встретится с француженкой Диан Парри, 82-й ракеткой мира. Её сестра Эрика в первом круге сыграет с выступающей по защищённому рейтингу швейцаркой Хиль Белен Тайхман. Также уже на старте турнира в Лозанне состоится российское дерби: посеянная восьмой Элина Аванесян проведёт матч с Евгенией Родиной (SR).
Первая сеяная, румынка Ирина Бегу начнёт борьбу на турнире в матче с француженкой Фионой Ферро, а вторая сеяная, итальянка Элизабетта Коччаретто, встретится со швейцаркой Селин Наэф.
Действующей чемпионкой Лозанны является хорватка Петра Мартич.
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