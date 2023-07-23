Рублёв вплотную приблизился к Сафину по количеству титулов ATP за карьеру
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, вплотную приблизился к другому россиянину, Марату Сафину, по количеству титулов за карьеру. Сегодня, 23 июля, Рублёв стал чемпионом грунтового турнира ATP250 в Бостаде (Швеция), обыграв в финале четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда, и завоевал свой 14-й титул ATP. У Марата Сафина, завершившего карьеру в 2009 году, таких титулов 15.
Лидеры среди россиян по количеству титулов ATP в одиночном разряде
1. Евгений Кафельников — 26
2. Николай Давыденко — 21
3. Даниил Медведев — 20
4. Марат Сафин — 15
5. Андрей Рублёв — 14
Рублёв выиграл свой второй титул в сезоне: ранее он стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
Комментарии
- 23 июля 2023
-
19:42
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:40
-
18:20
-
17:50
-
17:15
-
16:59
-
16:43
-
16:19
-
16:12
-
15:59
-
15:40
-
15:19
-
14:09
-
12:47
-
12:43
-
12:18
-
12:00
-
11:43
-
11:26
-
10:25
-
10:04
-
09:54
-
09:33
-
02:22
-
00:50
-
00:32
-
00:10
- 22 июля 2023
-
23:47
-
23:20
-
22:27
-
21:57
Партнерский контент