Рублёв вплотную приблизился к Сафину по количеству титулов ATP за карьеру

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, вплотную приблизился к другому россиянину, Марату Сафину, по количеству титулов за карьеру. Сегодня, 23 июля, Рублёв стал чемпионом грунтового турнира ATP250 в Бостаде (Швеция), обыграв в финале четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда, и завоевал свой 14-й титул ATP. У Марата Сафина, завершившего карьеру в 2009 году, таких титулов 15.

Лидеры среди россиян по количеству титулов ATP в одиночном разряде

1. Евгений Кафельников — 26

2. Николай Давыденко — 21

3. Даниил Медведев — 20

4. Марат Сафин — 15

5. Андрей Рублёв — 14

Рублёв выиграл свой второй титул в сезоне: ранее он стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).