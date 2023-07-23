Сизикова и Циммерманн выиграли турнир WTA-250 в Палермо в парном разряде

Российская теннисистка Яна Сизикова и её партнёрша по дуэту бельгийка Кимберли Циммерманн стали чемпионками грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия) в парном разряде. Сегодня, 23 июля, в финале они обыграли итальянский дуэт Анджелики Морателли и Камиллы Розателло в двух сетах: 6:2, 6:4.
Матч теннисисток продолжался 1 час 17 минут. Сизикова и Циммерманн по ходу встречи реализовали шесть брейк-пойнтов из шести, а также допустили две двойные ошибки. На счету Морателли и Розателло — три реализованных брейк-пойнта из десяти и одна двойная ошибка.
В карьере Яны Сизиковой это четвёртая победа на турнирах WTA в парном разряде: ранее она становилась чемпионкой соревнований в Лозанне (Швейцария, 2019) и Праге (Чехия, 2022) — оба титула были завоёваны в дуэте с Анастасией Потаповой, — а также выигрывала турнир в Рабате (Марокко, 2023) в паре с американкой Сабриной Сантамарией.
- 23 июля 2023
-
21:12
-
20:59
-
20:43
-
20:14
-
19:42
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:40
-
18:20
-
17:50
-
17:15
-
16:59
-
16:43
-
16:19
-
16:12
-
15:59
-
15:40
-
15:19
-
14:09
-
12:47
-
12:43
-
12:18
-
12:00
-
11:43
-
11:26
-
10:25
-
10:04
-
09:54
-
09:33
-
02:22
-
00:50
-
00:32
-
00:10