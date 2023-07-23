Сизикова и Циммерманн выиграли турнир WTA-250 в Палермо в парном разряде

Российская теннисистка Яна Сизикова и её партнёрша по дуэту бельгийка Кимберли Циммерманн стали чемпионками грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия) в парном разряде. Сегодня, 23 июля, в финале они обыграли итальянский дуэт Анджелики Морателли и Камиллы Розателло в двух сетах: 6:2, 6:4.

Матч теннисисток продолжался 1 час 17 минут. Сизикова и Циммерманн по ходу встречи реализовали шесть брейк-пойнтов из шести, а также допустили две двойные ошибки. На счету Морателли и Розателло — три реализованных брейк-пойнта из десяти и одна двойная ошибка.

В карьере Яны Сизиковой это четвёртая победа на турнирах WTA в парном разряде: ранее она становилась чемпионкой соревнований в Лозанне (Швейцария, 2019) и Праге (Чехия, 2022) — оба титула были завоёваны в дуэте с Анастасией Потаповой, — а также выигрывала турнир в Рабате (Марокко, 2023) в паре с американкой Сабриной Сантамарией.