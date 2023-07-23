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Тимофеева — о победе в Будапеште: это похоже на сон. Не должна была быть здесь, но я здесь

Тимофеева — о победе в Будапеште: это похоже на сон. Не должна была быть здесь, но я здесь
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Российская теннисистка Мария Тимофеева, 246-я ракетка мира, поделилась эмоциями от победы на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Для спортсменки, попавшей в основу как лаки-лузер, это первый титул WTA. Также именно на этом турнире 19-летняя Тимофеева выиграла свой первый матч уровня WTA.

«Всё это ново для меня, это ощущается как сон, потому что в нормальной ситуации я не должна была быть здесь, но я здесь. Я просто невероятно счастлива и благодарна», — призналась теннисистка на церемонии награждения. Её слова приводит WTA.

Благодаря победе на турнире в Будапеште Мария Тимофеева поднимется на 117 строчек рейтинга WTA и дебютирует в топ-200 в качестве 129-й ракетки мира. Уже в понедельник, 24 июля, теннисистка сыграет в первом круге турнира в Гамбурге (Германия).

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