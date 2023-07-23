Тимофеева стала первой за 22 года чемпионкой турниров WTA, победившей на дебютном старте

19-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева, 246-я ракетка мира, стала первой за 22 года спортсменкой, которой удалось одержать победу на дебютном турнире WTA. Сегодня, 23 июля, россиянка выиграла турнир WTA-250 в Будапеште (Венгрия), в трёх сетах обыграв украинку Катерину Байндль, причём стартовала на нём Тимофеева как лаки-лузер, а до этого она вообще не выигрывала матчи уровня WTA.

В последний раз чемпионкой на своём дебютном турнире становилась индонезийская теннисистка Анжелик Виджайя, которая выиграла в 2001 году турнир на Бали.

Также Мария Тимофеева стала первой с 2019 года спортсменкой — лаки-лузером, выигравшей турнир: четыре года назад подобного успеха добивалась действующая седьмая ракетка мира из США Кори Гауфф.