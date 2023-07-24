Чжэн Циньвэнь на турнире в Палермо выиграла первый в карьере титул WTA

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, 26-я ракетка мира, стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). Она одержала первую победу уровня WTA, одолев в трёх сетах финала 52-ю ракетку мира из Италии Ясмине Паолини. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. Чжэн Циньвэнь по ходу матча выполнила пять эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а также допустила семь двойных ошибок. На счету Ясмине Паолини в этой встрече — три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Это первый титул в карьере 20-летней китаянки Чжэн Циньвэнь, ранее она играла только в одном финале уровня WTA, в котором уступила россиянке Людмиле Самсоновой (Токио, 2022).