Опубликован обновлённый рейтинг WTA

Опубликован обновлённый мировой рейтинг женской теннисной ассоциации. Первая десятка осталась без изменений.

Лидерство сохранила Ига Свёнтек из Польши (9315 очков). На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси (8845), а на третьем — Елена Рыбакина из Казахстана (5465).

Четвёртое место занимает Джессика Пегула (США), пятое — Каролин Гарсия (Франция), шестое — Онс Жабер (Тунис), седьмое — Кори Гауфф (США), восьмое — Петра Квитова (Чехия), девятое — Мария Саккари (Греция), а десятое — Маркета Вондроушова (Чехия), выигравшая Уимблдонский турнир.

Дария Касаткина находится на 11-й строчке, Вероника Кудерметова — на 14-й, Людмила Самсонова — на 17-й, Екатерина Александрова — на 21-й, Анастасия Потапова — на 26-й, Анна Блинкова — на 37-й, Анна Калинская — на 63-й, Мирра Андреева — на 64-й, Элина Аванесян — на 68-й, Камилла Рахимова — на 82-й, а Анастасия Павлюченкова — на 98-й.