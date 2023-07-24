Обновилась таблица Чемпионской гонки WTA

Обновился рейтинг Чемпионской гонки женской теннисной ассоциации. Арина Соболенко из Беларуси находится на первом месте, набрав 6455 очков.

Представительница Польши Ига Свёнтек находится на втором месте (5685 очков). На третьей строчке располагается Елена Рыбакина из Казахстана (4891).

На четвёртом месте находится Джессика Пегула (США), на пятом — Маркета Вондроушова (Чехия), на шестом — Онс Жабер (Тунис), на седьмом — Петра Квитова (Чехия), на восьмом — Каролина Мухова (Чехия), на девятом — Кори Гауфф (США), а на десятом — Белинда Бенчич (Швейцария).

Выше всех из россиянок находится Вероника Кудерметова, располагающаяся на 14-й строчке рейтинга Чемпионской гонки WTA. Дарья Касаткина занимает 16-е место, а Екатерина Александрова — 20-е.