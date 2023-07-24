Мирра Андреева сыграет с украинкой Ястремской вместо француженки Парри

Изменилась сетка турнира WTA в Лозанне (Швейцария). Это произошло после того, как одна из участниц, а именно румынка Ирина Бегу, которая была посеяна под первым номером, снялась с турнира.
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с украинкой Даяной Ястремской. Первоначальной соперницей Мирры была француженка Диан Парри. После изменения турнирной сетки Парри, занявшая в сетке место первой сеяной и получившая девятый номер посева, сыграет с соотечественницей Фионой Ферро.
Россиянка Элина Аванесян, как и планировалось, сыграет с соотечественницей Евгенией Родиной. Эрика Андреева встретится с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.
Мирра Андреева занимает 66-е место в мировом рейтинге WTA. На турнире в Уимблдоне россиянка дошла до 1/8 финала, где уступила Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.
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