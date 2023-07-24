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Андреева — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 16:30 мск

Андреева — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 16:30 мск
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Сегодня, 24 июля, состоится матч первого круга турнира WTA-250 в Лозанне (Швейцария), в котором встретятся россиянка Мирра Андреева и украинка Даяна Ястремская.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 16:30 мск.

Лозанна. 1-й круг
24 июля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Мирра Андреева
64
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Даяна Ястремская
145
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Мирра Андреева занимает 66-е место в мировом рейтинге WTA. На турнире в Уимблдоне россиянка дошла до 1/8 финала. Ястремская находится в мировом рейтинге на 149-м месте. На турнире WTA в Палермо Даяна завершила выступление во втором круге, уступив Ясмин Паолини.

Первоначальной соперницей Андреевой была француженка Диан Парри. После изменения турнирной сетки Парри, занявшая в сетке место первой сеяной и получившая девятый номер посева, сыграет с соотечественницей Фионой Ферро.

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