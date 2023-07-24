Джорджи снялась с турнира в Варшаве за несколько часов до матча

Итальянская теннисистка, 50-я ракетка мира Камилла Джорджи снялась с турнира WTA в Варшаве (Польша). Об этом сообщает Ubitennis.

О снятии с соревнования стало известно за несколько часов до её первого матча. Джорджи должна была встретиться в первом круге с Татьяной Марией из Германии. Сообщается, что решение об отказе от участия в матче связано с проблемами с запястьем. Место Джорджи в турнирной сетке займёт спортсмен, прошедший квалификацию, либо лаки-лузер.

На турнире в Уимблдоне Джорджи выбыла в первом круге, уступив представляющей Францию Варваре Грачёвой со счётом 2:6, 4:6. Ранее на турнире WTA в Истбурне Камила дошла до полуфинала, где проиграла россиянке Дарье Касаткиной со счётом 2:6, 5:7.