Джорджи снялась с турнира в Варшаве за несколько часов до матча
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Итальянская теннисистка, 50-я ракетка мира Камилла Джорджи снялась с турнира WTA в Варшаве (Польша). Об этом сообщает Ubitennis.
О снятии с соревнования стало известно за несколько часов до её первого матча. Джорджи должна была встретиться в первом круге с Татьяной Марией из Германии. Сообщается, что решение об отказе от участия в матче связано с проблемами с запястьем. Место Джорджи в турнирной сетке займёт спортсмен, прошедший квалификацию, либо лаки-лузер.
На турнире в Уимблдоне Джорджи выбыла в первом круге, уступив представляющей Францию Варваре Грачёвой со счётом 2:6, 4:6. Ранее на турнире WTA в Истбурне Камила дошла до полуфинала, где проиграла россиянке Дарье Касаткиной со счётом 2:6, 5:7.
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