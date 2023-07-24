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Рахимова проиграла Осорио-Серрано в первом круге турнира в Гамбурге

Рахимова проиграла Осорио-Серрано в первом круге турнира в Гамбурге
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Завершился матч первого круга турнира WTA в Гамбурге, в котором встречались россиянка Камилла Рахимова и колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано. Представительница Колумбии одержала победу и вышла в следующий раунд соревнования.

В первом сете Осорио-Серрано одержала победу со счётом 6:4. Второй сет колумбийка выиграла со счётом 6:3.

Общая продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Осорио-Серрано две подачи навылет, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Соперницей Осорио-Серрано в 1/8 финала станет итальянка Мартина Тревизан, которая обыграла Эльвину Калиеву из США (6:1, 6:0).

Гамбург (ж). 1-й круг
24 июля 2023, понедельник. 14:40 МСК
Камилла Рахимова
82
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
67
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
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