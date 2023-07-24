Аванесян обыграла Родину в первом круге турнира в Лозанне

Завершился матча первого круга турнира WTA в Лозанне (Швейцария), в котором встречались россиянки Элина Аванесян и Евгения Родина. Элина одержала победу и вышла в следующий круг соревнования.

Первый сет завершился победой Аванесян со счётом 6:2. Второй сет был остановлен из-за дождя при счёте 2:0 в пользу Элины. В итоге Родина отказалась от продолжения борьбы.

Общая продолжительность матча составила 41 минуту. Аванесян дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Родиной пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Сегодня, 24 июля, также должны состояться матчи Мирра Андреева (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) и Хиль Тайхман (Швейцария) — Эрика Андреева (Россия).