Аванесян обыграла Родину в первом круге турнира в Лозанне

Завершился матча первого круга турнира WTA в Лозанне (Швейцария), в котором встречались россиянки Элина Аванесян и Евгения Родина. Элина одержала победу и вышла в следующий круг соревнования.
Первый сет завершился победой Аванесян со счётом 6:2. Второй сет был остановлен из-за дождя при счёте 2:0 в пользу Элины. В итоге Родина отказалась от продолжения борьбы.
Общая продолжительность матча составила 41 минуту. Аванесян дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Родиной пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Сегодня, 24 июля, также должны состояться матчи Мирра Андреева (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) и Хиль Тайхман (Швейцария) — Эрика Андреева (Россия).
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