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Аванесян обыграла Родину в первом круге турнира в Лозанне

Аванесян обыграла Родину в первом круге турнира в Лозанне
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Завершился матча первого круга турнира WTA в Лозанне (Швейцария), в котором встречались россиянки Элина Аванесян и Евгения Родина. Элина одержала победу и вышла в следующий круг соревнования.

Первый сет завершился победой Аванесян со счётом 6:2. Второй сет был остановлен из-за дождя при счёте 2:0 в пользу Элины. В итоге Родина отказалась от продолжения борьбы.

Общая продолжительность матча составила 41 минуту. Аванесян дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Родиной пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Сегодня, 24 июля, также должны состояться матчи Мирра Андреева (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) и Хиль Тайхман (Швейцария) — Эрика Андреева (Россия).

Лозанна. 1-й круг
24 июля 2023, понедельник. 14:55 МСК
Элина Аванесян
68
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
2 		0  
         
Евгения Родина
289
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
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