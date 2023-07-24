19-летняя Мария Тимофеева раскрыла, как отпраздновала завоевание титула в Будапеште
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129-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева раскрыла, как отпраздновала победу на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия).
Напомним, лаки-лузер Тимофеева завоевала титул, в финале обыграв украинку Катерину Байндль со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Мария получит призовыми около € 30 тыс.
«Празднование получилось сумбурным, если честно, потому что матч закончили достаточно поздно – пока награждение, доехали до отеля, и уже почти 10 вечера. В итоге скромно посидели в ресторане с тренером и моей мамой. И уже в 6:30 утра выехали в аэропорт, чтобы лететь в Гамбург. Поэтому не особо успела насладиться победой», — сказала Тимофеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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