Отец Иги Свёнтек: в адрес дочери поступило много негатива после поражения от Свитолиной

Томаш Свёнтек, отец трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Иги Свёнтек, признался, что его дочь подверглась критике в социальных сетях после поражения от бронзового призёра Олимпиады-2020, украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Напомним, посеянная под первым номером Свёнтек проиграла Свитолиной (WC) со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

«К сожалению, после матча с Элиной Свитолиной в адрес Иги поступило много негативных комментариев. Это вредно для неё. Играя с украинским флагом на кепке, она чётко выражает своё мнение. Она не может оставаться в стороне от этой темы. Ига имеет право на своё мнение, и она последовательна в нём», — приводит слова Свёнтека Rzeczpospolita.